سنغافورة تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أنها رصدت 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا وفيات جديدة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت: "تم تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 27356 حالة، في حين بقي إجمالي الوفيات عند 21".

وأوضحت الوزارة في بيان أن غالبية الإصابات الجديدة تعود لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين أربعة ممن يحملون الإقامة الدائمة.

المصدر: وكالات