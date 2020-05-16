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مقتل 4 أشخاص خلال البحث عن كنز مزعوم في اليونان

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مقتل 4 أشخاص خلال البحث عن كنز مزعوم في اليونان
AP Thanassis Stavrakis
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لقي 4 رجال تتراوح أعمارهم بين 34 و 50 عامًا مصرعهم في كهف بالقرب من مدينة لوتراكي في اليونان، أثناء بحثهم عن كنوز مزعومة، وفقا للصحيفة المحلية "لوتراكي 365".

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وتقع مدينة لوتراكي على شواطئ خليج كورنث على بعد 90 كيلومترا من العاصمة أثينا، وتشتهر بالينابيع الحرارية منذ العصور القديمة.

وقع الحادث في منطقة كاربوناري، حيث تم العثور على جثث 4 رجال في الكهف، بناء على بلاغ تلقته الشرطة من امرأة، تبين لاحقا أنها زوجة أحد الضحايا.

ورفع رجال الإطفاء جثث القتلى في الصباح الباكر.

وكتبت الصحيفة :"سبب الوفاة لا يزال مجهولا. السيناريو الأكثر ترجيحا الذي تدرسه السلطات هو أن أربعة أشخاص بحثوا عن كنوز وتوفوا بشكل مأساوي عندما حاولوا تفجير نوع من العبوات الناسفة. بعض الضحايا كانوا يحملون أسلاكا في أيديهم".

وذكرت خدمة الإطفاء اليونانية أن 21 من رجال الإطفاء وخمس مركبات شاركوا في عملية رفع جثث الضحايا، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

المصدر: نوفوستي

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