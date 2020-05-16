إيران تحكم على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا أديلخاه بالسجن لمدة 6 سنوات

أصدر القضاء الإيراني، اليوم السبت، حكما على الباحثة الفرنسية -الإيرانية فاريبا أديلخاه بالسجن لمدة 6 سنوات.

وأعلن سعيد دغان، محامي أديلخاه، المعتقلة في إيران منذ يونيو 2019، أنها حكمت بالسجن ست سنوات في عدة تهم تتعلق بالأمن القومي.

وقال دغان: "حكمت عليها المحكمة بالسجن ست سنوات. وقد استأنفنا الحكم، وإذا تم قبوله، سيتم تخفيض العقوبة إلى خمس سنوات".

وتم القبض على فاريبا أديلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا الشهيرة، ومديرة الأبحاث في مركز البحوث الدولي التابع لـSciences Po ، في يونيو 2019 مع باحث فرنسي آخر، يدعى رولاند مارشال، الذي أفرج عنه في مارس الماضي.

وكانت إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة للباحثة أدلخاه، أسقطت عنها التهمة الأولية بالتجسس.

المصدر: رويترز