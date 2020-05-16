روحاني: تجاوزنا مرحلة الذروة لكورونا والأوضاع مستقبلا لن تكون أسوأ

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن ظروف البلاد في مواجهة فيروس كورونا باتت أفضل، رغم أن مرحلة انتشار الفيروس لم تنته بعد.

وأضاف روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت: "أعتقد أننا تجاوزنا ذروة الإصابة بفيروس كورونا، والأوضاع مستقبلا لن تكون أسوأ من السابق".

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وطالب روحاني المسؤولين في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بضرورة الإيضاح للمواطنين بأنه لم يتم تجاوز المرحلة الصعبة، منوها بأن الفيروس لايزال موجودا و"علينا التعايش معه".

ولفت روحاني إلى أن البلاد قد تضطر لتطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي لشهور لمكافحة كورونا.

وأوضح روحاني أنه ستقام صلاة عيد الفطر في المساجد كافة مع اتباع البروتوكولات الصحية، كما تقرر فتح المطاعم بعد انتهاء شهر رمضان مع اتباع البروتوكولات ذاتها، إضافة إلى فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان لثلاث ساعات صباحا وثلاث ساعات عصرا، وتقرر إعادة فتح الجامعات اعتبارا من السادس من يونيو المقبل، وسيتم استئناف الأنشطة والمباريات الرياضية من دون مشاركة الجماهير.

وفيما يخص مراسم إحياء "يوم القدس العالمي" في طهران، قال روحاني، إن الحرس الثوري سيتولى تنظيم إحياء يوم القدس العالمي في طهران عبر مسيرات بالسيارات، كما تقرر إحياء يوم القدس داخل المساجد في 211 محافظة إيرانية مصنفة على أنها ضمن المناطق البيضاء.

من جانب آخر لفت روحاني إلى أن البلاد ستواجه مشكلة في تأمين العملات الأجنبية لهذا العام إذا تم الاعتماد على برميل النفط، منوها بضرورة دعم الإنتاج والصادرات غير النفطية.

المصدر: RT