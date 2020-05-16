تايلاند.. لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي
Reuters
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أعلنت السلطات الصحية في تايلاند عدم رصد اي إصابة جديدة أو حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس: "اليوم سجلنا صفرين... شكرا لكل التايلانديين على تعاونهم".
وهذا هو اليوم الثاني الذي لا تسجل فيه تايلاند إصابات يومية منذ التاسع من مارس الماضي.
وستسمح تايلاند غدا الأحد بإعادة فتح مراكز التسوق والمتاجر الكبرى. وسجلت في المجمل 3025 حالة إصابة بالفيروس و56 حالة وفاة.
المصدر: وكالات