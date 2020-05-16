 
مباشر

سيئول.. ارتفاع الإصابات بكورونا المرتبطة بالنوادي الليلية إلى 162 حالة

أخبار العالم

سيئول.. ارتفاع الإصابات بكورونا المرتبطة بالنوادي الليلية إلى 162 حالة
Reuters
أحد الملاهي الليلية في سيئول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvy8

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المرتبطة بالنوادي الليلية في حي إتيوان بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول إلى 162 حالة.

إقرأ المزيد
كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على مرافق الترفيه بعد قفزة جديدة في حالات كورونا
كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على مرافق الترفيه بعد قفزة جديدة في حالات كورونا

وقال سون يونج راي، وهو مسؤول في وزارة الصحة الكورية، اليوم السبت، إن معدلات انتقال العدوى في البلاد تباطأت، مشيرا إلى أن الزيادة اليومية في الإصابات كانت نحو 30 حالة، خلال الأيام الماضية، على الرغم من القفزة الكبيرة في الاختبارات.

وأضاف سون أن 46 ألف شخص تم اختبارهم حتى الآن، بعد اكتشاف مجموعة كبيرة من الإصابات المرتبطة بالنوادي الليلية، في منطقة إتيوان الترفيهية في سيئول.

من جهته، قال نا بيونغ جو، مدير مكتب الصحة المدنية بالمدينة، أمس الجمعة، إن السلطات الصحية حددت وجود صلة بين الإصابات الأخيرة في حي جامعة هونغديه، غرب العاصمة، والحالات المرتبطة بالنوادي الليلية والحانات في إيتيون.

وأوضح أن أحد المرضى المرتبطين بهونغديه زار نوريه بانغ، في جنوب غرب سيئول في غواناك، بعد 3 دقائق فقط من زيارة مصاب آخر لها من إيتيون.

إقرأ المزيد
كوريا الجنوبية.. عدوى
كوريا الجنوبية.. عدوى "حي إيتوان" تصيب 3 أفراد جدد في قيادة "العمليات السيبرانية"

وفي وقت سابق، أصدرت سلطات العاصمة أمرا إداريا بتعليق أنشطة جميع الملاهي والحانات والصالونات، وغيرها من المؤسسات الترفيهية الليلية في المدينة حتى إشعار آخر، مهددة المخالفين بعقوبة صارمة.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية رصد إصابات جماعية بفيروس كورونا في الملاهي الليلية بحي إيتوان.

وتعود هذه الإصابات إلى شاب مصاب بالفيروس، يبلغ من العمر 29 عاما، قضى بعض الوقت في 5 أندية وحانات في إيتوان أواخر الأسبوع الماضي.

وطالبت السلطات الصحية المحلية الأشخاص الذين زاروا الملاهي في الحي منذ نهاية أبريل بحجر أنفسهم صحيا في منازلهم والخضوع لفحص كورونا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا