كولومبيا ترفض اتهامات مادورو لها بالوقوف وراء محاولة الإطاحة به

رفضت كولومبيا اتهامات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لها بأنها تقف وراء محاولة الإطاحة به وإعداد مسلحين للانقلاب عليه.

وقال وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولميس في تصريح للإذاعة المحلية، إن "هذه أكاذيب مطلقة. وموقف كولومبيا تجاه فنزويلا واضح تماما، وقد أفصحت عنه أمام جميع المحافل الدولية عندما كنت وزيرا للخارجية".

وأضاف أن كولومبيا تلجأ إلى كل الآليات الممكنة لتهيئة الظروف للتغيير في فنزويلا، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس إيفان دوكي.

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وكان الرئيس الفنزويلي قد اتهم كولومبيا، إلى جانب الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية، بالوقوف وراء "الغزو البحري" لبلاده بهدف الإطاحة به، والذي أفشلته القوات الفنزويلية أوائل الشهر الجاري.

كما تحدث مادورو عن وجود معلومات حول أن كولومبيا تقوم بإعداد مسلحين جدد للهجمات على بلاده.

بدوره، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو القبض على 39 عسكريا فنزويليا هاربا، فروا إلى كولومبيا وحاولوا التسلل عبر الحدود إلى فنزويلا، ولم يستبعد أنهم على صلة بالشركة الأمنية الأمريكية الخاصة Silvercorp، التي نفذت محاولة إسقاط مادورو هذا الشهر.

المصدر: نوفوستي