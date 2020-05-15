إحباط عملية تهريب مخدرات بواسطة درون إلى سجن بلجيكي

أحبطت السلطات البلجيكية عملية تهريب مخدرات بواسطة درون يوم الخميس إلى سجن في بروكسل، بعدما أجبرت جائحة "كوفيد-19" إدارة السجن على تعليق الزيارات.

وأكدت إدارة السجون البلجيكية المعلومات التي كشفت عنها الصحافة المحلية.

وقالت الناطقة باسم إدارة السجون فاليري كالبو: "نؤكد أن موظفينا اعترضوا طائرة بدون طيار فوق فناء" سجن فوريست، مضيفة إنها لا تتذكر حصول حادثة مماثلة من قبل.

وتداول المخدرات في السجون ليس أمرا مستغربا وقد حذرت العديد من المؤسسات من خطر الاستخدام المتكرر للطائرات بدون طيار، وفق صحيفة "لا ديرنيير اور" اليومية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلغا) أن "الطائرة بدون طيار كانت محملة فوق طاقتها ما ساهم في تسريع سقوطها".

ووفقا للصحيفة، فقد كشف السجين الذي أرسلت إليه المخدرات نفسه عندما عبر لموظفي السجن عن قلقه من عدم تلقي رزمة القنب التي كان من المقرر أن تصل إليه، وقد نقل إلى سجن آخر في بروكسل وفتح تحقيق.

وعلقت الزيارات الخارجية للسجون في منتصف مارس في بلجيكا بسبب انتشار وباء كوفيد 19.

وللتعويض عن ذلك، يحق للسجناء "رصيدا من الاتصالات الهاتفية" للتحدث إلى أقربائهم، وأصبح بإمكانهم اعتبارا من مطلع مايو إجراء اتصالات بالفيديو على كمبيوتر محمول تقدمه إدارة السجن.

المصدر: أ ف ب