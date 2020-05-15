رئيس بيرو يقدم طائرته للسلطات المحلية من أجل محاربة كورونا

أعلن الرئيس البيروفي مارتين فيسكارا عن تقديم طائرته للسلطات المحلية في محافظة لوريتو شمال شرقي البلاد لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الرئيس قوله: "قدمت الطائرة الرئاسية تحت التصرف الكامل للوريتو 100%، لنقل المصابين بالحالة الخطرة إلى (العاصمة) ليما، حيث سيتمكنون من تلقي علاج أفضل".

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وأضاف أن الطائرة ستستخدم أيضا لنقل المواد الطبية والأطباء وكل المساعدات الضرورية إلى المنطقة المذكورة.

وأشار فيسكارا إلى أنه سيستخدم لرحلاته في حال الضرورة طائرة أخرى تابعة للقوات الجوية البيروفية.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بيرو بلغ 84495 شخصا مع تسجيل 2392 حالة وفاة، بينما تعافى 27147 مصابا من الفيروس.

وتعتبر محافظة لوريتو المنطقة الأكثر تضررا جراء وباء فيروس كورونا، حيث تشير التقارير إلى أن الوضع في مستشفيات المركز الإداري للمحافظة، مدينة إيكيتوس خرج عن السيطرة.

المصدر: وكالات