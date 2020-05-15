صندوق النقد يناشد شركات التكنولوجيا أن تكون مسؤولة في ظل مكاسب فيروس كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن شركات تكنولوجيا الكبرى التي تجني أرباحا نتيجة زيادة الاعتماد على أنظمة الإنترنت خلال أزمة كورونا، يجب أن تعمل على زيادة الوصول إلى الاقتصاد الرقمي للجميع.

وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا، في فعالية استضافتها "بوليتيكو"، بأن الأزمة مدمرة للاقتصاد العالمي".

وأضافت: "لكنها توفر أيضا فرصة لمواجهة استمرار عدم المساواة وأولويات أخرى مثل تغير المناخ إذا جرى توجيه صناديق التعافي بالشكل المناسب".

وأردفت قائلة: "لدي أمل كبير في أن تعتبر قيادات شركات التكنولوجيا هذا فرصة لإظهار نظام رأسمالي مسؤول وتصرف مسؤول".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم عتبة الـ300 ألف حالة.

وسجلت في العالم بشكل عام 4.600.243 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 307000 وفاة جراء المرض، ما يعادل 6.7% من عدد الحالات الإجمالي، ووصلت حالات الشفاء إلى 1.739.148، أي 37.6%.

المصدر: وكالات