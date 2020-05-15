تركيا: ننفذ 5 عمليات عسكرية كبيرة بوتيرة متزايدة ولا إصابات بكورونا لدى جيشنا بهذه المناطق

نفى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى عناصر جيش تركيا في مناطق أنشطته، مشيرا إلى أن قوات بلاده تنفذ حاليا 5 عمليات عسكرية كبيرة.

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وأوضح أكار، في مقابلة متلفزة تم بثها اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع جعلت موضوع فيروس كورونا على سلم أولويات التدابير الواجب اتخاذها منذ أول يوم لظهور التفشي في البلاد.

وأفاد بأنه تم تأسيس مركز لمكافحة الفيروس في هذا الإطار لمتابعة الأوضاع الصحية لأفراد القوات المسلحة داخل البلاد وخارجها.

وشدد وزير الدفاع التركي على أن الجيش يواصل "وبوتيرة متزايدة تنفيذ 5 عمليات عسكرية كبيرة"، وقال بهذا الخصوص: "لم نرصد أي إصابة حتى الآن في مناطق عملياتنا، وهذا نتيجة لعمل زملائنا المتفاني والواعي".

ولفت إلى أهمية المناطق التي ينفذ فيها الجيش عملياته، قائلا: "في الوقت الذي نتعامل فيه مع الإرهابيين، لم نشأ التعرض لمشاكل جراء الفيروس، ولقد نجحنا في ذلك".

وأوضح أكار أن إجمالي الإصابات في صفوف القوات المسلحة التركية من مدنيين وعسكريين يبلغ 208 أشخاص، وجميعهم بحالة جيدة، مبينا أن المصابين يخضعون لمتابعة طبية دقيقة.

المصدر: الأناضول + وكالات