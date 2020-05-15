تعاون ثلاثي بين كوريا الجنوبية والصين واليابان لتطوير لقاح ضد كورونا

عقد وزراء صحة كوريا الجنوبية والصين واليابان اليوم الجمعة مؤتمرا خاصا عبر الفيديو، ناقشوا خلاله سبل التعاون لتطوير لقاح ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

واتفق الوزراء على تبادل المعلومات حول الوقاية والاستجابة لـ"كوفيد-19"، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالعلاج ولقاحات كورونا.

وعرض المشاركون في المؤتمر أوضاع تفشي كورونا في كل دولة والسياسات الحالية لمواجهته، كما تبادلوا الآراء حول سياسة الوقاية في عصر ما بعد "كوفيد-19".

وتبنى الوزراء بيانا مشتركا، تعهدوا فيه بتبادل خبرات الفحص والعلاج والوقاية والمكافحة الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المعلومات الوبائية والسريرية.

جدير بالذكر أن وزراء الصحة الكوري والصيني والياباني يبحثون سبل الاستجابة المشتركة للمشكلات الصحية عبر الاجتماع السنوي منذ عام 2007، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السنوي القادم في الصين في نهاية العام الحالي.

المصدر: "يونهاب"