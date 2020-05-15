أردوغان يتوعد بمحاسبة المسؤولين عن هجوم "إرهابي" شرقي تركيا

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمكافحة "التنظيمات الإرهابية ومؤيديهم" حتى النهاية، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على موزعي مساعدات إنسانية شرقي البلاد.

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وقال أردوغان، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الهجوم الغادر على موظفي مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي من قبل تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في منطقة أوزالب بولاية فان كشف مرة أخرى الوجه البشع لهذا التنظيم الإرهابي الذي يسعى لإخفائه".

وأردف الرئيس التركي: "سنكافح حتى النهاية الإرهابيين ومؤيديهم، الذين يستهدفون تحالفنا وأرواحنا ووحدتنا".

وتوعد أردوغان "حزب العمال الكردستاني" قائلا: "سنحاسب هؤلاء الأوغاد على الهجوم الغادر كما فعلنا في السابق".

Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2020

وأفادت السلطات التركية، أمس الخميس، بمقتل شخصين وإصابة آخر جراء هجوم مسلح على سيارة تابعة لموظفين من مجموعة "الوفاء" كانوا يوزعون مساعدات إنسانية للأهالي الخاضعين للحجر الصحي في ولاية وان، متهمة "حزب العمال الكردستاني" بتنفيذ العملية.

وأعلنت إدارة ولاية وان، الجمعة، توقيف 38 شخصا على خلفية هذا الهجوم الذي تصفه أنقرة بالإرهابي.

المصدر: RT