طهران تكشف عن أول عمليتين ماليتين عبر آلية INSTEX

كشف مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية غلام رضا أنصاري، أنه تم لغاية الآن تنفيذ عمليتين ماليتين فقط عبر آلية "إينستكس"، للتبادل التجاري بين إيران وأوروبا.

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وقال أنصاري إن البنك المركزي يرغب بتفعيل هذه الآلية، رغم أنها ليست مقنعة، وفق تعبيره، آملا في أن تتمكن إيران من إنجاز مشترياتها عبرها مع أوروبا مستقبلا.

وأوضح أنصاري أن عدد ونوع السلع التي تم شراؤها عبر الآلية، محدود جدا، لافتا إلى أن الآلية بدأت عملها قبل 20 مارس الماضي، مشددا على أن إيران تأمل في الاستفادة من هذه الآلية فيما يتعلق بالسلع التي تتوفر إمكانية التجارة فيها.

تجدر الإشارة إلى أن دولا أوروبية سلمت في نهاية شهر مارس، معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية INSTEX للمقايضة التجارية التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وفق ما أفادت الخارجية الألمانية.

المصدر: فارس