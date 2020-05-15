الولايات المتحدة: نهدف لامتلاك لقاح واحد أو أكثر ضد كورونا حتى نهاية 2020 مع مئات ملايين الجرعات

أكد وزير الصحة الأمريكي، أليكس أزار، أن حكومة الولايات المتحدة تستهدف إطلاق إنتاج لقاح فعال واحد وربما أكثر ضد فيروس كورونا حتى أواخر 2020، متوقعا الحصول على مئات ملايين الجرعات.

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وقال أزار، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن حكومة الولايات المتحدة تدرس حاليا "أكثر من 100 لقاح مرشح تم استكشافها" على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أزار: "ما نفعله الآن هو تضييق هذه القائمة لتحديد المجموعة الأساسية، التي ننوي أن نضخ استثمارات ضخمة فيها بقدر مئات ملايين الدولارات، لتنظيم إنتاج اللقاحات بشكل واسع النطاق داخل البلاد".

وتابع وزير الصحة الأمريكي: "وآمل في أن نحصل حتى نهاية هذا العام على لقاح فعال وآمن واحد أو أكثر مع مئات ملايين الجرعات".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدة مرات أنه يتوقع أن تحصل الولايات المتحدة على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية 2020، فيما يستهدف البيت الأبيض لامتلاك 300 مليون جرعة خلال هذه الفترة مع التركيز على توزيعه بين السكان المسنين بالدرجة الأولى.

ونشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 83 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن 6 أمصال دخلت مرحلة الاختبارات السريرية.

ومع ذلك أكدت جهات معنية معتبرة، أن عملية تصميم لقاح ناجح وبدء إنتاجه للاستخدام الجماعي ستتطلب وقتا أكثر، مشيرة إلى أن ذلك سيتم على الأرجح في أوائل أو أواسط العام 2021.

المصدر: فوكس نيوز + وكالات