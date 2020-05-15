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بريطانيا تعلن عن إجراءات جديدة حيال الحجر العام بسبب كورونا

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بريطانيا تعلن عن إجراءات جديدة حيال الحجر العام بسبب كورونا
Reuters
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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة قد تخفف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا بدرجات ومستويات مختلفة في مناطق معينة.

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وقال المتحدث، اليوم الجمعة: "قد نلجأ إلى تخفيف بعض الإجراءات بمعدلات مختلفة في أجزاء مختلفة من البلاد، وفي الوقت نفسه يمكن أن نلجأ إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد".

وأضاف: "لست على علم بأي خطط في الوقت الحالي فيما يتعلق بالمدارس".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا بحسب إحصاء وزارة الصحة أمس الخميس،233151 إصابة، وإجمالي الوفيات 33614 وفاة.

المصدر: وكالات 

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