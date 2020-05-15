بريطانيا تعلن عن إجراءات جديدة حيال الحجر العام بسبب كورونا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة قد تخفف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا بدرجات ومستويات مختلفة في مناطق معينة.

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وقال المتحدث، اليوم الجمعة: "قد نلجأ إلى تخفيف بعض الإجراءات بمعدلات مختلفة في أجزاء مختلفة من البلاد، وفي الوقت نفسه يمكن أن نلجأ إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد".

وأضاف: "لست على علم بأي خطط في الوقت الحالي فيما يتعلق بالمدارس".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا بحسب إحصاء وزارة الصحة أمس الخميس،233151 إصابة، وإجمالي الوفيات 33614 وفاة.

المصدر: وكالات