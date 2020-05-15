الولايات المتحدة.. زلزال قوي يهز غرب نيفادا وشرق كاليفورنيا

رصدت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، زلزالا بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر ضرب أجزاء من ولايتي نيفادا وكاليفورنيا.

وأكدت الهيئة أن بؤرة الزلزال الذي تم رصده في الساعة الـ11:03 بالتوقيت العالمي المنسق (17.03 بتوقيت غرينيتش) تقع على بعد 56 كلم شمال غربي مدينة تونوباه، وعلى عمق 4.1 كلم تحت سطح الأرض.

وأفادت تقارير صحفية بأن الزلزال هز غرب ولاية نيفادا وشرق كاليفورنيا، ولم ترد بعد تقارير عن إصابات بشرية أو أضرار مادية جراءه.

المصدر: RT + وكالات