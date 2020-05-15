كورونا..تراجع بسيط في عدد الوفيات في بلجيكا تزامنا مع ازدياد الإصابات

شهدت بلجيكا التي رفعت تدريجيا نظام العزل الذي تم إدخاله لمكافحة كورونا منذ أسبوعين، وفاة 56 شخصا اليوم بمرض "كوفيد 19" الناجم عنه، تراجعا من 60 حالة وفاة خلال اليوم السابق.

إقرأ المزيد

وذكر مركز إدارة أزمة كورونا في وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه بذلك صار العدد الإجمالي للوفيات منذ تفشي المرض في البلاد 8959 وفاة.

وفي المقابل، ارتفع عدد الإصابات اليومية بشكل طفيف مقارنة بالأمس، ليبلغ العدد الكلي للإصابات 54644 حالة إصابة.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة في بلجيكا: " توفي 56 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 8959​​​. معظم حالات الوفيات الجديدة أعلن عنها في المستشفيات بـ 35 حالة وفاة، بينما سجلت دور الرعاية للمسنين وفاة 21 شخصا".

وأضاف البيان: "عدد الإصابات الجديدة ما زال مستقرا نوعا ما، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف اليوم مقارنة بيوم أمس والذي سجل 307 إصابات، بينما تم تأكيد إصابة 356 شخصا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 54644 إصابة".

وتابع البيان:" تراجع أيضا عدد المرضى المصابين بمضاعفات صحية من الفيروس، للأسبوع التالي على التوالي، إذ سجلت المستشفيات دخول 67 مريضا خلال الساعات إلـ24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 1862 مريضا".

ويذكر أن الدول الأوروبية أعلنت عن رفع تدريجي لبعض الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة تفشي الوباء، فمنذ بداية الأسبوع الجاري أعلنت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنهاء الحجر الصحي واستئناف الدوام الدراسي جزئيا لبعض المراحل الدراسية.

يلاحظ الأطباء أنه على الرغم من انخفاض شدة انتشار المرض في بلجيكا، فمن الضروري الاستمرار في الالتزام الصارم بالتوصيات الصحية أثناء إزالة تدابير الحجر الصحي، وعلى وجه الخصوص ، الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية لتجنب تفشي الفيروس ثانية.

المصدر: نوفوستي