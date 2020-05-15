عالم أوبئة يكشف عن المدة التي سنعايش فيها كورونا قبل العودة للحياة الطبيعية

اعتبر مدير المركز القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتزبرغ، أن الناس سيعانون من فيروس كورونا ليس فقط هذا الصيف، ولكن ربما بقية حياتهم أيضا وسيقضونها في محاولة كفاحه.

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وأوضح العالم غينتزبرغ في مقابلة مع NSN اليوم: "سوف نعيش بشكل طبيعي فقط بعد أن نبدأ بالتطعيم الشامل".

وأكد أن "القضية حاليا هي مكافحة العدوى وعدم ترك الفيروس يتفشى أينما يحلو له".

وأشار إلى أن "كل بلد لديه جدول تطعيم خاصا به، ويتم تخصيص الكثير من المال لتصنيع اللقاحات، وإلا فإن معدل الوفيات سيكون أعلى".

ووفقا للعالم غينتزبرغ "سيظهر اللقاح في غضون بضعة أشهر أو حتى نهاية العام. بعد ذلك، ستصبح العدوى بالفيروس التاجي قابلة للإدارة".

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الامريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض مرتبطة بالفيروس التاجي في العالم بلغ 302462، بزيادة 5242 شخصا خلال يوم واحد.

المصدر: "نوفوستي"