تركيا تحتجز 4 من رؤساء البلديات بسبب الإرهاب

احتجزت السلطات التركية أربعة من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية، في إطار تحقيقات ذات صلة بالإرهاب.

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وقال مصدر أمني، اليوم الجمعة، إن السلطات احتجزت رؤساء بلديات إغدير وسعرد وبايكان وكورتالان، وهم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

وتتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الممنوع في البلاد والذي يقوم بعمليات مسلحة ضد السلطات التركية، وهو ما أدى إلى محاكمة الآلاف من أعضاء حزب الشعوب وبعض قيادييه. وينفي الحزب هذه الصلات، بحسب ما ذكرته رويترز.

المصدر: رويترز