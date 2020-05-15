بريطانيا تمنح "أبوت" موافقة لصنع اختبار الأجسام المضادة لكورونا
Reuters
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قال مسؤولو صحة في بريطانيا إن السلطات منحت الضوء الأخضر لشركة "أبوت لابوراتوريز" لتصنيع اختبار الجسم المضاد لكوفيد-1.
وبحسب المسؤولين، منحت السلطات الموافقة لشركة أبوت بعد فترة وجيزة من منحها الموافقة لشركة روش هولدنج السويسرية للأدوية.
وتدرس الكثير من الدول إجراء فحوص جماعية للأجسام المضادة باستخدام ملايين الأجهزة كوسيلة لتسريع وتيرة إعادة فتح الاقتصادات التي تضررت بشدة بفعل إجراءات العزل العام، وكذلك لوضع إجراءات تباعد اجتماعي أكثر ملائمة للأوضاع.
المصدر: وكالات