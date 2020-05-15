 
مباشر

تايلاند.. لا وفيات بفيروس كورونا خلال أسبوع للمرة الأولى منذ شهرين

أخبار العالم

تايلاند.. لا وفيات بفيروس كورونا خلال أسبوع للمرة الأولى منذ شهرين
Reuters
أرشيف- تايلاند
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvos

سجلت تايلاند 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وجميعها لقادمين من الخارج، ولم تشهد أي حالات وفاة خلال أسبوع وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

وذكر تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، أن كل الحالات الجديدة كانت بين أشخاص قدموا من باكستان الأسبوع الماضي وخاضعين حاليا للحجر الصحي التابع للدولة.

إقرأ المزيد
للمرة الأولى منذ شهرين.. تايلاند لا ترصد إصابات بكورونا
للمرة الأولى منذ شهرين.. تايلاند لا ترصد إصابات بكورونا

وأكدت تايلاند إصابة 3025 شخصا بفيروس كورونا إجمالا منذ بدء تفشيه بها في يناير، وبلغ إجمالي الوفيات 56 شخصا، وأعلنت هذا الأسبوع توقف حدوث الوفيات نتيجة المرض، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا