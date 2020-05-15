الصين.. فحص نحو ثلث مواطني ووهان للكشف عن فيروس كورونا

قالت مدينة ووهان الصينية، اليوم الجمعة، إنها أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية في مدينة ووهان، مركز تفشي الوباء، إنها تسعى لفحص جميع السكان بعد أن أثارت سلسلة من الحالات الجديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أمس الخميس، تعتزم السلطات المختصة في مدينة ووهان إجراء اختبارات الحمض النووي لجميع المواطنين في محاولة لتقييم الأعداد التي لم تظهر عليها أعراض المرض.

وقال التقرير إن ووهان رصدت عدة حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي مؤخرا.

والحالات غير المصحوبة بأعراض هي لأشخاص تكون فيها نتيجة الاختبار إيجابية للمرض، لكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجية للمرض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان، اليوم الجمعة، إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة في البر الرئيسي للصين حاليا 82933 ، بينما ظلت حصيلة الوفيات بدون تغيير عند 4633.

المصدر: رويترز