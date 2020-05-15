فرنسا تقرر التمديد بشكل آلي لإقامات الأجانب وطالبي اللجوء

صدقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون يتم بموجبه تمديد إقامات الأجانب لمدة 180 يوما (6 أشهر)، وذلك على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وينص القانون أيضا على تمديد صلاحية الإقامة المؤقتة بشكل آلي لطالبي اللجوء المتواجدين في فرنسا لمدة 90 يوما (3 أشهر).

وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، في كلمة أمام البرلمان إن إجراءات الحجر الصحي، التي استمرت لمدة شهرين، جعلت من غير الممكن إتمام كل الوثائق الخاصة بتمديد الإقامة في الوقت المحدد.

المصدر: وكالات