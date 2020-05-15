مجلس النواب الأمريكي يصوت على حزمة "مساعدات تاريخية" لمواجهة كورونا

أحال الديمقراطيون الأمريكيون اليوم الجمعة مشروع قانون يتعلق بحزمة "مساعدات تاريخية" بقيمة 3 تريليونات دولارعلى التصويت في مجلس النواب، من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد.

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وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "خطوتنا التالية هي الموافقة على مشروع القانون هذا، سنفعل ذلك غدا.. إننا نضع اقتراحنا على الطاولة.. نحن منفتحون على المفاوضات".

وأضافت في رسالة إلى النواب: "أدعوكم إلى دعم هذا النص القادر على انقاذ حياة كثيرين، والى أن تكونوا هنا الجمعة"، في وقت لم يعقد مجلس النواب جلسة عامة عادية منذ أسابيع بسبب الأزمة الصحية، وبالتالي سيتعين على هؤلاء العودة إلى واشنطن خصيصا لهذا التصويت.

ويعتبر الرئيس ترامب من جهته أن هذا النص "ولد ميتا"، في حين أن توقيع الرئيس ضروري من أجل دخول النص حيز التنفيذ.

بدوره رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أيضا هذا الاقتراح، واصفا إياه بأنه "لائحة أمنيات".

ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة. كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

والجدير ذكره أن ترامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر في مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

المصدر: وكالات