رئيس كوبا: الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في الابتذال

اعتبر الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسا جديدا في درجة الابتذال من خلال إدراج كوبا في قائمة الدول التي لا تتعاون معها بمستوى كاف لمكافحة الإرهاب.

وقال دياز كانيل، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "هذا أمر غير أخلاقي! الولايات المتحدة تسجل رقما قياسا في الابتذال وتنتقل من الصمت إلى الإهانات عبر إدراج كوبا في هذه القائمة الزائفة".

وتابع: "هم يتهمون دولة هي الضحية، بعدم التعاون لمكافحة الإرهاب. الولايات المتحدة تمارس الكذب والإهانة لأنها عاجزة عن تقديم أجوبة حقيقية (حول الهجوم على سفارة كوبا في واشنطن) دون فضح نفسها".

Immoral! #US breaks record of cynicism and goes from silence to insult by including #Cuba in spurious list. It accuses the victim nation of not cooperating vs terrorism. #US lies and offends because it can't respond with the truth without accusing itself.https://t.co/XPVqqLGrNB — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 14, 2020

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وأدرجت الولايات المتحدة كلا من كوبا وفنزويلا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية، يوم 13 مايو، في قائمة الدول التي لا تتعاون بدرجة كافية مع السلطات الامريكية في مجال مكافحة الإرهاب.

وجرى هذا الإجراء بعد أن تعرضت سفارة كوبا لدى واشنطن، يوم 30 أبريل، لهجوم بإطلاق نار نفذه مواطن ولاية تكساس، ألكسندر ألاسو، بينما اعتبرت هافانا هذا الحادث عملية إرهابية رغم أنه لم يسفر عن إصابات، مطالبة السلطات الأمريكية بإعلان نتائج التحقيق وتطبيق الالتزامات بضمان حماية البعثات الدبلوماسية.

المصدر: RT + وكالات