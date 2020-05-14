مسؤول أمريكي سابق: الولايات المتحدة ستواجه "أسوأ شتاء" ما لم تحسن الاستجابة للجائحة

حذر المسؤول الصحي الأمريكي السابق، ريك برايت، سلطات الولايات المتحدة من أن البلاد ستواجه "أسوأ شتاء" في العصر الحديث في حال عدم تحسن أسلوب الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأدلى برايت، الذي أقيل الشهر الماضي من منصب مدير هيئة أبحاث وتطوير الطب الحيوي التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية والمعنية بتطوير عقاقير لمكافحة فيروس كورونا، بشهادته أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس بشأن الاستعداد للتفشي.

وقال برايت، الذي كان متحدثا بعد ساعات من تعرضه لهجوم عبر "تويتر" من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "يتعين أن نقوم بما علينا فعله بشكل حذر وبالاسترشاد بأفضل العقول العلمية. نافذة فرصنا تتضاءل تدريجيا. إذا أخفقنا في تحسين استجابتنا الآن، بناء على العلم، أخشى أن الجائحة ستتفاقم وستستمر لفترة طويلة".

وأكد برايت أن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر إلى خطة شاملة لتوفير مخزون من الإمدادات الأساسية مثل المسحات اللازمة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا، محذرا من أن البلاد ستواجه "أسوأ شتاء" حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية.

وكان برايت، الذي تم تعيينه بوظيفة حكومية أخرى الشهر الماضي، قد قال إنه أقيل من عمله في هيئة أبحاث وتطوير الطب الحيوي بسبب معارضته للجهود الرامية لاستخدام عقاري "هيدروكسيكلوروكين" و"كلوروكين" المضادين للملاريا كعلاجات لمرض "COVID-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت لاحق قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه تابع جزءا من جلسة الاستماع، مشيرا إلى أنه لا يعرف برايت شخصيا، إلا أنه أضاف: "بالنسبة لي هو ليس أكثر من شخص ساخط وتعيس".

وأصابت جائحة فيروس كورونا أكثر من 1.4 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودت بحياة 86774 منهم.

المصدر: رويترز + وكالات