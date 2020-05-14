نيويورك تسجل تراجعا لمعدل وفيات كورونا وحاكمها يعلن أن 5 من مناطقها مستعدة للانفتاح

قال حاكم نيويورك، أندريو كوومو، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولاية ارتفع بـ157 حالة، في تراجع لافت للمعدل اليومي، معتبرا أن 5 من مناطق الولاية باتت مستعدة للانفتاح.

وأفاد كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بتسجيل 157 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في أراضي الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 22170 حالة.

وأشار كوومو إلى أن معدل الوفيات جراء الفيروس انخفض بالتالي إلى مستوى 27 مارس الماضي، مؤكدا أن هذا المؤشر يواصل التراجع إلا أنه "لا يزال مرعبا"، حيث سبق أن أعلن كوومو عن تسجيل 207 وفيات في الإحصائية المنشورة يوم 10 مايو، و161 حالة في معطيات 11 مايو، و195 في 12 مايو، و166 في 13 مايو.

من جهة أخرى، اعتبر حاكم نيويورك أن 5 من مناطق الولاية، بينها المركزية، بإمكانها الآن اتخاذ إجراءات تدريجية لتخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الجائحة مع وقف سريان قرار البقاء في المنازل يوم غد الجمعة.

كما أفاد كوومو بأنه أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وجه بالإسراع في دفع أموال فدرالية بقدر 3.9 مليار دولار لقطاع النقل في نيويورك.

المصدر: وكالات