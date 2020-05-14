الصين ترفض خطوات واشنطن في الأمم المتحدة بشأن عقوبات إيران

رفضت الصين، يوم الخميس، خطط الولايات المتحدة لتمديد حظر أسلحة فرضته الأمم المتحدة على إيران، وكذلك إصرارها على أنه في حال فشل ذلك فإنها ستفعل عودة كل عقوبات مجلس الأمن على طهران.

وأكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران برايان هوك، الأربعاء، علنا الاستراتيجية الأمريكية بعد أسبوعين من تصريح مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، بأن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.

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وقالت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018 يعني أنها فشلت في "الوفاء بالتزاماتها" بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي الصادر عام 2015 لتأييد الاتفاق.

وأفادت بعثة الصين على "تويتر" بأن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في تمديد حظر الأسلحة على إيران، ناهيك عن تفعيل عودة العقوبات".

وأكدت أن الحفاظ على الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

وبموجب الاتفاق النووي، فإنه من المقرر أن ينقضي أجل حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر.

جدير بالذكر أن طهران نالت بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في العام 2015، تخفيفا للعقوبات مقابل منعها من تطوير أسلحة نووية، ويسمح الاتفاق بعودة كل العقوبات، بما في ذلك حظر الأسلحة، إذا انتهكت إيران الاتفاق.

المصدر: رويترز