تركيا تدافع عن رفضها السماح لطائرة تحمل مواد طبية إلى قبرص بعبور مجالها الجوي

بررت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الخميس، قرار أنقرة عدم إعطاء إذن لطائرة كانت تنقل مواد طبية من الصين إلى قبرص، للتحليق فوق الأراضي التركية.

وأشار المتحدث بسم الوزارة، حامي أقصوي، إلى أن بلاده لم تتلق من طاقم الطائرة طلبا مسبقا لاستخدام مجالها الجوي، كي تصدر إذنا للتحليق عبره.

وكان وزير النقل والاتصالات والصناعة في قبرص، يانيس كاروسوس، قال، يوم الأربعاء، إن تركيا لم تسمح لطائرة كانت تقل 36 طنا من المواد الطبية (من بينها أغطية للأحذية وكمامات واقية، وملابس للجراحة تستعمل لمرة واحدة) بالمرور عبر أجوائها.

وأوضح أن الطائرة اضطرت لتغيير مسارها والهبوط في مطار "فنوكوفو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، لتقلع منه إلى لارنكا بعد التزود بالوقود.

وتابع المتحدث باسم الخارجية التركية قائلا: "وفقا لسياستنا المعروفة، لا يسمح لطائرات تنقل شحنات إلى قبرص أو منها بالتحليق فوق بلادنا أو التوقف في تركيا. لكن الاستثناءات ممكنة في بعض الأحوال، إذا كان الحديث يدور عن إجلاء مرضى وطائرات تحمل شحنات طبية أو تحتاج إلى هبوط طارئ".

وأوضح أقصوي أن الطائرة التي أقلعت من الصين لم تطلب إذنا لعبور الأجواء التركية إلا وكانت قد دخلت مجال تركيا الجوي قاصدة لارنكا.

وأضاف أن أنقرة رفضت لهذا السبب طلب الإذن المتأخر، أما إمكانية اعتبار التحليق حالة استثنائية، لكون الطائرة تحمل شحنة إنسانية، فكان التنسيق بهذا الشأن مستحيلا بسبب ضيق الوقت.

كما اتهم أقصوي السلطات القبرصية التي قال إنها على علم بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، باستغلال الحادث لتحقيق أغراض سياسية.

المصدر: نوفوستي