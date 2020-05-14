علماء هولنديون: نتفاوض مع بعض الشركات الكبرى لإنتاج الأدوية حول تطوير علاج لفيروس كورونا

قالت جامعة أوتريخت الهولندية، إن علماء فيها يجرون مفاوضات مع عدد من الشركات الكبرى لإنتاج الأدوية بشأن تطوير علاج ضد فيروس كورونا المستجد عن طريق الأجساد المضادة.

وقال عالم الفيروسات في جامعة أوتريخت، بيريند يان بوسخ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "أعتقد أن السيناريو الأفضل هو أننا سنتمكن من علاج المرضى الأوائل في غضون 6 أشهر".

وذكر بوسخ أن الجامعة أقامت شراكة مع مركز إراسموس الطبي وشركة "هوربور بيوميد" لتطوير العلاج المحتمل.

ويعتبر بوسخ مؤلفا أساسيا لدراسة علمية تم نشرها في مجلة "Nature Communications" في وقت سابق من شهر مايو الحالي حددت جسما مضادا بشريا، أو بروتينا، يمنع إصابة الخلايا بالفيروس داخل أنبوب الاختبار.

لكن العالم الهولندي حذر من أن فعالية هذا الجسم المضاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد داخل جسم الإنسان أمر غير مؤكد.

المصدر: رويترز