تنبيه أمريكي بشأن تهرب إيران وكوريا الشمالية وسوريا من العقوبات

نشرت الولايات المتحدة تحذيرا للملاحة العالمية لمواجهة التهرب من العقوبات الأمريكية، وخاصة ضد إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وخفر السواحل الأمريكي استشارة عالمية لتنبيه الجهات العاملة في مجال التجارة البحرية وفي قطاعي الطاقة والمعادن بشأن ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات، مع التركيز على إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وتتضمن الوثيقة تعليمات لشركات القطاع الخاص بشأن "منع التهرب من العقوبات وأعمال التهريب والنشاط الإجرامي وتسهيل ممارسات الإرهابيين وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتحدثت الوثيقة عن أساليب التهرب من العقوبات وطرق منعها، داعية الجهات الأمريكية والأجنبية التي تعمل مع الولايات المتحدة لمراجعة ممارساتها للتأكد من التزامها بالعقوبات الأمريكية ضد الدول المذكورة.

وقالت الوثيقة إنه "من المهم للغاية أن تقيم شركات القطاع الخاص مخاطر التعرض للعقوبات بشكل مناسب، وتطبق الإجراءات للالتزام (بالعقوبات)".

وحثت الولايات المتحدة الشركات والأفراد على اتخاذ الخطوات الضرورية في هذا المجال.

المصدر: RT