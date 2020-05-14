الصحة الإسرائيلية: 6 إصابات جديدة بكورونا في القدس الشرقية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حي "الثوري" العربي بالقدس الشرقية.

إقرأ المزيد

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في "الثوري" إلى 21 منذ بداية انتشار الفيروس، منها 16 إصابة نشطة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، حيث استقرت حصيلة الإصابات عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

المصدر: RT