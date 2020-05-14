رضيع ينتصر على كورونا بعد 23 يوما في العناية الفائقة

نجح طفل حديث الولادة، في مستشفى "فارابي" الحكومي بمنطقة داريجا شمال غربي تركيا، بالتغلب على فيروس كورونا والتعافي منه، بعد 23 يوما على مقاومته.

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وبحسب بيان صدر عن المستشفى، فإن الزوجين نوزت وخديجة بارلاق قيليج، كانا يخضعان للعلاج من كورونا، وقد رزقا بمولود ذكر خلال فترة العلاج، وأن الفحوصات الطبية أظهرت إصابته بالفيروس.

وإثر ذلك نقل الرضيع إلى وحدة العناية المركزة، حيث خاض صراعا طويلا ضد الفيروس استمر 23 يوما، ليخرج منه منتصرا ويغادر المستشفى وسط تصفيق وتشجيع الكادر الطبي.

وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 1639 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 143 ألفا و114، كما أشارت إلى تسجيل 58 وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 3952.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إنه إذا منحنا فرصة لفيروس كورونا، فمن المحتمل العودة لما كنا عليه الشهر الماضي، ونكون عبرة للعالم بعد أن أصبحنا نموذجا يحتذى به.

المصدر: ديلي صباح