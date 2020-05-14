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سفينة شحن تابعة لـ"النقل البحري الإيرانية" تتعرض لحادث في مضيق سنغافورة‎

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سفينة شحن تابعة لـ
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة النقل البحري الإيرانية تعرض سفينة تابعة لها لحادث في مضيق سنغافورة نتيجة عطل فني.

وجاء في بيان الشركة، إن سفينة تجارية إيرانية تعطلت وتوقفت في مضيق سنغافورة نتيجة حدوث مشكلات فنية، مؤكدة أنه لم ينجم عن الحادثة أي خسائر بشرية و بيئية.

وأضافت الشركة أن السفينة تحت السيطرة وأن طاقمها يعمل على إصلاحها والحد من حدوث أي تلوث بيئي محتمل في المضيق، مؤكدة أنها مسجلة لدى كافة شركات التأمين العالمية.

المصدر: RT

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