إحصاءات: أكثر من 1.7 ألف وفاة و21 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

أكدت بيانات إحصائية أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الأربعاء 1763 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في البلاد والعالم برصد 21030 إصابة جديدة بالوباء في الولايات المتحدة خلال يوم أمس.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة خلال 111 يوما مرت منذ رصد أول إصابة بـ"كوفيد-19" فيها، حسب بيانات الجامعة، 1390764 حالة للفيروس، وتوفي 84136 على الأقل من هؤلاء المرضى، ما يتجاوز بكثير حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

المصدر: RT