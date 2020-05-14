رفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء اليابان باستثناء مقاطعتين

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رفع حالة الطوارئ في أنحاء كبيرة من البلاد مع بقاء سريان فرض القيود في طوكيو وأوساكا، إلى حين احتواء تفشي فيروس كورونا بدرجة كافية.

وأعلن آبي، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ في 39 من 47 مقاطعة يابانية، حيث يسعى البلد للموازنة بين الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء حالة الإغلاق العام وجهود الحد من انتشار الفيروس.

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إلى ذلك قال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، إن السلطات ترغب في رفع هذه الإجراءات قبل الموعد الذي كان محددا لذلك، في 39 من المناطق الـ47 في البلاد، منوها بانخفاض عدد الإصابات الجديدة إلى أقل من المستويات التي سجلتها في مارس عندما بدأ انتشار المرض.

وتم تسجيل 55 إصابة جديدة يوم الأربعاء في البلاد، بينها عشر في طوكيو، ليصبح إجمالي الإصابات حوالي 16 ألف إصابة، وإجمالي الوفيات 687.

المصدر: وكالات