اليابان تستخدم عقارا أمريكيا لعلاج الحالات الحرجة من كورونا

أعلن مسؤول بوزارة الصحة اليابانية، أن بلاده بدأت استخدام عقار "ريمديسيفير" من إنتاج شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية في علاج الحالات الحرجة لـ"كوفيد-19"، عقب منح العقار موافقة عاجلة.

وأضاف مسؤول الوزارة ياسويوكي ساهارا، أنه "يجري توزيع العقار على مستشفيات اليابان منذ 11 مايو، حيث يستخدم لعلاج المرضى في وحدات الرعاية المركزة، أو من يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي".

وقال: "كمية عقار ريمديسيفير التي تسلمتها بلاده من شركة الأدوية ليست من المعلومات الوارد الإفصاح عنها، وإن الإمدادات العالمية محدودة جدا".

وتعهدت جيلياد، ومقرها كاليفورنيا، بالتبرع بأول مليون ونصف المليون جرعة من "ريمديسيفير"، وقال متحدث باسم الشركة، إن "جزءا من هذه الكمية منح للحكومة اليابانية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسجلت اليابان نحو 16 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و687 وفاة، وهو ما يقل كثيرا عن العديد من الدول الصناعية. وتفيد أحدث إحصاءات وزارة الصحة بأن عدد الحالات الخطيرة التي تستدعي استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي يبلغ 259 حالة.

وتقول الشركة المصنعة، إن "العقار أدى لنتائج أفضل بين المصابين بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي"، وقدمت بيانات تشير إلى أن "مفعوله يكون أفضل عند استخدامه في المراحل المبكرة للعدوى".

المصدر: "رويترز"