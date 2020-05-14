الحاخام رافي بيريتس ينشق عن حزب "يمينا" وينضم إلى حكومة نتنياهو

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، الخميس، بأن رافي بيرتس من حزب "يمينا" قرر الانفصال عن حزبه، والانضمام إلى الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو حيث سيتولي حقيبة القدس.

إقرأ المزيد

وردا على ذلك، حمل رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت على حزب "الليكود" ورئيسه بنيامين نتنياهو، وقال إن "نتنياهو اختار نبذ اليمين وسلوك الطريق المعاكس والتخلص من "يمينا" التي تشكل العمود الفقري لليمين".

ونقلت هيئة البث عن مصادر في "الليكود" قولها إن "بينيت طالب بحقيبة الصحة، لكنه اختار عندما لم يتسن له ذلك، الذهاب إلى المعارضة بدلا من الانضمام إلى الحكومة"، وأضافت المصادر أنه "تم عرض اقتراحات سخية على كل من بينيت وأييلت شاكيد إلا أنهما رفضا وأصرا على تولي حقائب اعتبارية رغم أن حزبهما يحتل 6 مقاعد فقط في الكنيست".

بدوره قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن الحكومة التي ستؤدي اليوم اليمين اليوم أمام الكنيست، هي "عبارة عن مجموعة من المسافرين بالمجان والانتهازيين الذين يبحثون عن منصب وكرسي"، مرجحا "أن تكون المعارضة في الكنيست فعالة على الرغم من تنوع الكتل التي تشكلها".

المصدر: مكان