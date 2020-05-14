 
مباشر

الصين: سنكثف الفحص لمنع انتشار كورونا مجددا

أخبار العالم

الصين: سنكثف الفحص لمنع انتشار كورونا مجددا
Reuters
صورة أرشيفية/ الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvfa

قالت الصين اليوم الخميس إنها ستكثف الفحص المتعلق بالكشف عن فيروس كورونا للحيلولة دون تكرار الجائحة، التي أودت بحياة أكثر من 4600 شخص في بر الصين الرئيسي.

إقرأ المزيد
الصين تسجل 3 إصابات بكورونا دون وفيات
الصين تسجل 3 إصابات بكورونا دون وفيات

وأدلت سونغ شو لي، المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، بهذا التصريح خلال إفادة صحفية يومية.

وتناقصت في الصين أعداد حالات الإصابة بكورونا على أساس يومي بشدة، مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال ذروة الجائحة في فبراير.

لكن تجددت مخاوف بكين بعد زيادة في الحالات الجديدة في إقليمي جيلين ولياونينغ بشمال شرقي البلاد.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا