حرس الحدود الإيراني يعلق على اتهامه بإغراق مهاجرين أفغان

علق حرس الحدود الإيراني على الاتهامات التي وجهتها إليه حكومة كابل بإغراق مهاجرين أفغان حاولوا دخول أراضي الجمهورية الإسلامية بطريقة غير شرعية.

ونفى قائد فوج حرس الحدود الايراني في مدينة تايباد بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد، العقيد كاظم صمدي، في تصريحات نشرتها اليوم الخميس وكالة "إرنا"، نفى صحة هذه الادعاءات، واصفا هذه القضية بأنها "سيناريو مفبرك ياتي ضمن مساعي الأعداء الرامية لإثارة التفرقة بين الشعبين الإيراني والأفغاني من خلال فبركة مثل هذه الأكاذيب والسيناريوهات".

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وأعلن صمدي أن الجانب الإيراني أجرى "تحقيقات مبدئية" أثبتت عدم وقوع أي حادث عند الحدود، محملا الجانب الأفغاني المسؤولية عن عدم التجاوب مع المبادرات الإيرانية الرامية لإضفاء الشفافية على القضية، بما في ذلك إجراء اتصال بينه وقائد حرس الحدود في غرب افغانستان، قلب الدين الكوزي، بالإضافة إلى ثلاث مكاتبات رسمية حدودية وطلب إجراء لقاءات حدودية طارئة.

وصرح صمدي بأنه شارك شخصيا في التحقيقات التي أجراها حرس الحدود الإيراني في نهر هريرود وضفافه ولم يعثر على أي مؤشرات تدل على وقوع الحادث المزعوم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت السلطات الأفغانية حرس الحدود الإيراني بإبقاء 50 مهاجرا أفغانيا في ذلك النهر الحدودي، مشيرة إلى انتشال جثث 17 من هؤلاء في أفغانستان لاحقا.

المصدر: إرنا