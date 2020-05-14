كورونا.. تحذيرات من "الشتاء الأكثر قتامة" بتاريخ أمريكا!

حذر مسؤول صحي أمريكي، من إمكانية أن تواجه الولايات المتحدة عام 2020، "الشتاء الأكثر قتامة" منذ عقود، في حال فشلت في نشر أدوات مواجهة منسقة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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ويعتزم الدكتور ريك برايت، المدير المعزول لهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي، اليوم الخميس، أن يدلي بشهادته أمام لجنة في الكونغرس حول الإجراءات غير المناسبة المتبعة لمكافحة انتشار كورونا في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع، أن يقول برايت خلال جلسة الاستماع وفقا لوثيقة نشرها الإعلام الأمريكي، إن "نافذة الفرصة أمامنا تضيق، إذا فشلنا في تطوير رد منسق على الصعيد الوطني يستند على العلم، فإني أخشى أن الجائحة ستسوء أكثر وعلى فترة زمنية أطول ما سيتسبب بأعداد وفيات وإصابات غير معهودة".

وتابع برايت أنه "دون تخطيط واضح وتطبيق للخطوات التي ألقيت أنا وخبراء آخرون الضوء عليها، فإن شتاء العام 2020 سيكون الأكثر ظلمة في التاريخ الأمريكي المعاصر".

وأضاف: "الفيروس موجود هناك بالخارج وفي كل مكان نحتاج للتمكن من إيجاده وعزله ووقفه عن إصابة المزيد من الأشخاص.. نحن بحاجة إلى معدات فحص دقيقة وسريعة وسهلة الاستعمال ومنخفضة التكلفة ومتوفرة لجميع من يريد استخدامها".

وأزيح برايت الشهر الماضي من منصبه كرئيس لـ "هيئة البحث والتطوير المتقدم للطب الحيوي"، وهي الوكالة المكلفة بتطوير لقاح ضد كورونا، وزعم برايت أنه أزيح بسبب معارضته استخدام أدوية كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين المضادة للملاريا لمعالجة مرض كوفيد-19، وهو العلاج الذي روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متكرر.

وكان كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، قال الثلاثاء الماضي أمام لجنة الكونغرس التي استمعت إلى شهادته إن عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد أكبر بكثير من المعلن.

وحذر فاوتشي في وقت سابق من أنه إذا أعيد فتح الولايات الأمريكية بسرعة كبيرة، فإن الأمريكيين سيواجهون معاناة وموتا لا داعي لهما.

المصدر: CNN+RT