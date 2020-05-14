 
مباشر

وفاة مراهق بريطاني جراء مرض له ارتباط بفيروس كورونا

أخبار العالم

وفاة مراهق بريطاني جراء مرض له ارتباط بفيروس كورونا
Reuters
بريطانيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nved

توفي مراهق بريطاني في الرابعة عشرة لا يعاني من أي مرض آخر، جراء التهاب تشبه أعراضه تلك الناجمة عن داء كاواساكي ويرجح أن يكون على ارتباط بفيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر طبية.

وقال الفريق الطبي المشرف عليه لمجلة "ذي لانسيت": "كان المراهق ضمن مجموعة من ثمانية أطفال أصيبوا بهذا المرض النادر ويعالجون منذ أبريل في مستشفى إيفيلينا للأطفال في لندن.. وقد أمضى ستة أيام في قسم العناية المركزة وثبتت إصابته بكوفيد-19 بعد وفاته ".

إقرأ المزيد
علماء أمريكيون يدرسون متلازمة التهابية خطيرة متعلقة بكورونا لدى الأطفال
علماء أمريكيون يدرسون متلازمة التهابية خطيرة متعلقة بكورونا لدى الأطفال

من جهتها قالت المديرة الطبية للمستشفى سارا هانا لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية للأنباء: "أدخل نحو خمسين طفلا مصابا بهذا المرض الذي يتسبب بالتهابات خطرة حتى الثلاثاء إلى هذا المستشفى اللندني وتمكن نصفهم تقريبا من مغادرته (بعد شفائهم)".

وأشارت هانا إلى أن غالبيتهم هم في سن المدرسة وبعضهم دون الخامسة، موضحة أن أكثريتهم كانوا بصحة جيدة قبل إصابتهم بالمرض فيما ثبتت إصابة "عدد صغير" منهم بكوفيد-19.

ويشبه هذا المرض الذي ظهر في الفترة الأخيرة "مرض كاواساكي" الذي يضرب الأوعية ويصيب الأطفال وتبقى أسبابه مجهولة.

ومن بين الأعراض المسجلة لدى المرضى أكانوا مصابين بكوفيد-19 أم لا، حمى مرتفعة وأوجاع في البطن ومشكلات في المعدة والتهاب في عضلة القلب.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانوك، قال نهاية أبريل الماضي إن السلطات الصحية تحاول إقامة رابط بين كوفيد-19 وهذا المرض.

وقد سجلت عشرات الحالات في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ولم يثبت بعد بشكل قاطع الرابط مع كوفيد-19 إلا أن العلماء يرجحون وجوده.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا