5 قتلى بتفجير شاحنة مفخخة شرق أفغانستان وطالبان تتبنى (فيديو)

قتل 5 أشخاص على الأقل في تفجير شاحنة مفخخة قرب محكمة في مدينة غرديز بشرق أفغانستان، اليوم الخميس، في هجوم أعلنت حركة طالبان المسؤولية عنه.

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وقال طارق أريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن "إنفجارا بسيارة ملغومة وقع بالقرب من محكمة عسكرية في مدينة غرديز، وهي منطقة مأهولة بالسكان. ويخشى مقتل وإصابة عشرات المدنيين".

بدوره، أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان في بيان مسؤولية الحركة عن الهجوم.

Footage: Aftermath of this morning's Taliban suicide attack at the Defense Ministry bldg in Gardiz city, the center of eastern #Paktia province. The MoD said 5 civilians were killed and 24 others--including five security forces--were wounded. #Afghanistanpic.twitter.com/Zjp14udWgt — TOLOnews (@TOLOnews) May 14, 2020

يأتي التفجير هذا بعد يومين من مقتل 56 شخصا على الأقل في هجمات بمناطق أخرى من أفغانستان، بينهم نساء وأطفال حديثي الولادة، في انتكاسة لخطط السلام في البلد الذي مزقته الحرب.

المصدر: رويترز+ طلوع نيوز