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5 قتلى بتفجير شاحنة مفخخة شرق أفغانستان وطالبان تتبنى (فيديو)

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5 قتلى بتفجير شاحنة مفخخة شرق أفغانستان وطالبان تتبنى (فيديو)
RT twitter.com/TOLOnews
تفجير يستهدف محكمة شرق أفغانستان
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قتل 5 أشخاص على الأقل في تفجير شاحنة مفخخة قرب محكمة في مدينة غرديز بشرق أفغانستان، اليوم الخميس، في هجوم أعلنت حركة طالبان المسؤولية عنه.

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وقال طارق أريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن "إنفجارا بسيارة ملغومة وقع بالقرب من محكمة عسكرية في مدينة غرديز، وهي منطقة مأهولة بالسكان. ويخشى مقتل وإصابة عشرات المدنيين".

بدوره، أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان في بيان مسؤولية الحركة عن الهجوم.

يأتي التفجير هذا بعد يومين من مقتل 56 شخصا على الأقل في هجمات بمناطق أخرى من أفغانستان، بينهم نساء وأطفال حديثي الولادة، في انتكاسة لخطط السلام في البلد الذي مزقته الحرب.

المصدر: رويترز+ طلوع نيوز

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