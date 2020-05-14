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وزير بريطاني: المملكة على مستوى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بضحايا كورونا وبلجيكا الأسوأ

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وزير بريطاني: المملكة على مستوى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بضحايا كورونا وبلجيكا الأسوأ
AFP
بريطانيا- أرشيف
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قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة إدوارد آرجر، إن المملكة المتحدة على نفس مستوى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فيما يتعلق بعدد وفيات فيروس كورونا لكل مليون نسمة، لكن وضع بلجيكا أسوأ.

وذكر الوزير لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، "إذا نظرنا إلى معدل الوفيات لكل مئة ألف أو لكل مليون، سنجد أننا فعليا على مستوى مماثل لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. أما بلجيكا فهي تتخطانا والولايات المتحدة أقل منا".

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وتابع قائلا: "الإحصائيات المختلفة يمكن تصويرها بأشكال مختلفة".

ويتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة 40 ألفا، وهو الأسوأ وبفارق كبير في أوروبا حتى الآن، وفقا لإحصائيات بريطانية رسمية نشرت يوم الثلاثاء.

المصدر: وكالات 

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