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على خلفية الجائحة.. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب الدول بتقديم دعم عاجل لفئات محددة!

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على خلفية الجائحة.. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب الدول بتقديم دعم عاجل لفئات محددة!
Reuters
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول إلى تعزيز تدابير الحماية النفسية للمواطنين على خلفية انتشار الفيروس التاجي (كورونا).

ورأى غوتيريش في كلمة خاصة بالفيديو أن وباء "كوفيد – 19"، لا يستهدف فقط الصحة البدنية للبشر، بل ويؤثر سلبا على أحوالهم النفسية.

وقال الأمين العام في هذا السياق: "إنني أحث الحكومات والمجتمع المدني والسلطات الصحية وغيرها على التعاون بشكل عاجل لمعالجة مشاكل الصحة النفسية في زمن الوباء".

وأشار غوتيريش إلى أن "الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم الأطباء الذين يعملون مع المصابين بالفيروس التاجي، وكبار السن، والقُصّر، والمواطنون الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وأولئك الذين يواجهون أزمات، ولذلك يجب تعزيز تدابير الدعم لهؤلاء".

المصدر: iz.ru

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