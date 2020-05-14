 
مباشر

اليابان تستعد لرفع حالة الطوارئ جزئيا مع تراجع إصابات كورونا

أخبار العالم

اليابان تستعد لرفع حالة الطوارئ جزئيا مع تراجع إصابات كورونا
Reuters
اليابان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvcz

أكدت الحكومة اليابانية أنها تنوي رفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزء الأكبر من البلاد، لكن ليس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل طوكيو، بعد تراجع في إصابات فيروس كورونا.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، إن السلطات ترغب في رفع هذه الإجراءات قبل الموعد الذي كان محددا لذلك، في 39 من المناطق الـ47 في البلاد.

إقرأ المزيد
اليابان تدرس إنهاء حالة الطوارئ مبكرا في بعض مناطقها
اليابان تدرس إنهاء حالة الطوارئ مبكرا في بعض مناطقها

وأضاف: "لدينا تأكيد بأن عدد الإصابات الجديدة انخفض مجددا إلى أقل من المستويات التي سجلها في مارس عندما بدأ انتشار المرض".

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد لفتت مؤخرا إلى أن الحكومة ستبحث الوضع في المناطق الثماني التي ستستمر فيها حالة الطوارئ، بما فيها طوكيو وضاحيتها الكبيرة أوساكا.

وتم تسجيل 55 إصابة جديدة يوم الأربعاء في البلاد، بينها عشر في طوكيو، ليصبح إجمالي الإصابات حوالي 16 ألف إصابة وإجمالي الوفيات 687 وفاة.

وفي مواجهة ارتفاع عدد الإصابات في مارس، فرضت الحكومة حالة الطوارئ مطلع أبريل في طوكيو أولا ثم في ست مناطق أخرى وأخيرا في جميع أنحاء البلاد، وكان يفترض أن تستمر حالة الطوارئ شهرا واحدا، لكنها مددت حتى 31 مايو.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا