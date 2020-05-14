المكسيك.. إصابات كورونا تتجاوز الـ40 ألفا والوفيات 4220

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 40186 مصابا، وأن حصيلة الوفيات بلغت 4220 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنها "سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1862 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس".

وأضافت: "كما تم تسجيل 264 حالة وفاة بسبب الفيروس في عموم البلاد" خلال نفس الفترة.

وسجلت أعلى حصيلة وفيات يومية في المكسيك الثلاثاء، عندما أبلغت السلطات الصحية عن 353 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"