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البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات بكورونا وتتجاوز فرنسا

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البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات بكورونا وتتجاوز فرنسا
Reuters
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سجلت البرازيل يوم الأربعاء رقما قياسيا في إصابات فيروس كورونا المستجد، بلغ 11385 ليصل العدد الإجمالي إلى 188974 حالة.

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وبهذه الإحصائية تجاوزت البرازيل فرنسا التي بلغ عدد الإصابات فيها 177700 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازلية عن 749 حالة وفاة جديدة وأصبحت البرازيل سادس أكثر البلدان تضررا جراء جائحة كورونا حول العالم.

وكانت البرازيل قد تجاوزت ألمانيا، لتصعد إلى المركز الـ7 عالميا قبل تجاوزها فرنسا ووصلوها إلى المركز الـ6 اليوم، وذلك في سرعة قياسية لعدد الإصابات بالفيروس.

ورجح خبراء في وقت سابق من أن البلاد قد تصبح بؤرة جديدة لتفشي كوفيد-19 في العالم.

المصدر: رويترز + وكالات

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