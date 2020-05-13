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جنوب إفريقيا تبدأ تخفيف قيود كورونا اعتبارا من نهاية مايو

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جنوب إفريقيا تبدأ تخفيف قيود كورونا اعتبارا من نهاية مايو
Reuters
جنوب أفريقيا
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أعلنت جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ بتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من آخر شهر مايو الجاري.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إن حكومته ستبدأ محادثات حول نقل معظم البلاد إلى "مستوى التأهب 3" بنهاية مايو من "مستوى التأهب 4" الحالي.

وأضاف رامافوسا في خطاب للأمة أن أجزاء من البلاد ذات أعلى معدلات الإصابة ستبقى في حالة "تأهب 4" وأنه سيتم الإعلان عن التغييرات على هذا المستوى من القيود في الأيام المقبلة.

وسجلت جنوب إفريقيا في آخر إحصائية اليوم الأربعاء، 11350 إصابة بفيروس كورونا، و206 حالات وفاة، فيما يقبع 77 مصابا في العناية المركزة، وفق ما أفاد موقع worldometers الذي يعنى بإحصاء عدد إصابات كورونا في العالم.

المصدر: رويترز 

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